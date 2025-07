La Roma è pronta a mettere a segno un colpo importante a centrocampo: Richard Ríos è a un passo dal vestire la maglia giallorossa. Il centrocampista colombiano, attualmente in forza al Palmeiras, è sempre più vicino al trasferimento nella Capitale per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Stando a quanto riporta il sito colombiano digame.com, il club giallorosso avrebbe già definito i dettagli del contratto: per Ríos pronto un accordo fino al 2030, con uno stipendio da 2,6 milioni di euro netti a stagione. Una scelta chiara da parte della società, che punta su un profilo giovane, dinamico e in piena crescita per rafforzare la mediana.

L’arrivo del classe 2000 andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Leandro Paredes, appena ceduto al Boca in Argentina. Ríos, reduce da buone prestazioni con il Palmeiras e ormai stabilmente nel giro della nazionale colombiana, porterebbe intensità, visione di gioco e qualità nelle due fasi.

La trattativa è in fase avanzata, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, puntando su profili internazionali in grado di alzare il livello tecnico della rosa e offrire nuove soluzioni al centrocampo di Gasperini.