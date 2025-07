Devyne Rensch ha scelto di anticipare tutti e presentarsi a Trigoria in anticipo rispetto al raduno ufficiale. Il terzino olandese classe 2003, arrivato a gennaio dall’Ajax, ha mostrato grande determinazione pubblicando su Instagram una storia in cui si allena da solo nei campi del Fulvio Bernardini. Un gesto che non è passato inosservato e che conferma la sua volontà di farsi trovare pronto fin da subito agli ordini di Gian Piero Gasperini.