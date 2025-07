La Roma ha messo gli occhi su Evan Ferguson per rafforzare il proprio attacco, orfano di Eldor Shomurodov. Il giovane centravanti irlandese del Brighton è diventato una delle priorità del club giallorosso, che avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore. Ora, però, serve il sì definitivo del club inglese, che starebbe valutando la cessione in prestito.

Ma la strada verso Trigoria non è così libera come sembrava: anche l’Atalanta è piombata con decisione sull’attaccante classe 2004. I nerazzurri, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono alla ricerca di un nuovo profilo offensivo dopo il mancato arrivo di Retegui, destinato a trasferirsi in Arabia Saudita all’Al Qadsiah.

Si preannuncia quindi un testa a testa tra due club italiani per Ferguson, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. La Roma resta in vantaggio grazie al lavoro già fatto con l’entourage del giocatore, ma l’inserimento dell’Atalanta potrebbe cambiare gli equilibri. I prossimi giorni saranno decisivi.