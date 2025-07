Pagine Romaniste (L. Meriggioli) – La Roma ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Mile Svilar, protagonista indiscusso della stagione appena conclusa. Il prolungamento non è solo una scelta di continuità, ma una dichiarazione d’intenti da parte del club: costruire il futuro partendo da una certezza assoluta tra i pali.

In un calcio dove il mercato spesso impone cessioni dolorose, la Roma ha scelto di trattenere uno dei profili più interessanti del panorama europeo, blindandolo in un momento cruciale. Rinnovare Svilar significa proteggere un valore tecnico, consolidare lo spogliatoio e mandare un segnale chiaro: la Roma vuole crescere, e lo farà con lui al centro del progetto.

Dalla panchina al ruolo di leader

Arrivato con un ruolo secondario, Svilar ha saputo attendere e lavorare con costanza. Quando ha avuto l’occasione, grazie a De Rossi, ha risposto con prestazioni impeccabili, prendendosi il posto da titolare e diventando un riferimento silenzioso ma essenziale per la squadra. Un’ascesa costruita con maturità, concentrazione e coraggio.

Il suo rendimento non è passato inosservato. A certificare il valore della sua stagione è stato il premio come miglior portiere della Serie A 2024/25, assegnato dalla Lega. Un riconoscimento che riflette la continuità, la sicurezza e la leadership che il portiere belga naturalizzato serbo, ha saputo offrire, partita dopo partita.

Fedeltà e appartenenza, anche per i tifosi

Al talento si è aggiunto un senso di appartenenza sempre più evidente. Svilar ha più volte espresso il legame profondo con Roma e con la maglia, sottolineando il desiderio di restare e crescere qui. Un sentimento che non è passato inosservato nemmeno ai tifosi: nelle ultime settimane la Curva Sud si è schierata apertamente dalla sua parte, chiedendo a gran voce il rinnovo attraverso cori, striscioni e prese di posizione pubbliche. Un evento rarissimo nella storia romanista, dove il culto della maglia ha da sempre prevalso su tutto. Svilar, però, è riuscito a farsi riconoscere come uno “di loro”. E questo, a Roma, vale più di qualsiasi voto in pagella.

Una mossa da club ambizioso

Trattenere Mile Svilar, oggi, va ben oltre il valore tecnico del singolo giocatore. È una scelta che racconta una Roma diversa, più solida, più consapevole, più determinata a difendere ciò che ha costruito. In un panorama calcistico in cui i club italiani sono spesso costretti a cedere i propri talenti migliori di fronte alle pressioni del mercato, il club giallorosso ha fatto l’opposto: ha riconosciuto il proprio tesoro in casa e ha deciso di custodirlo.

Rinnovare il contratto del miglior portiere del campionato significa lanciare un segnale chiaro a tutto l’ambiente, dentro e fuori Trigoria: questa squadra vuole crescere senza rinunciare alla propria identità. Non si tratta solo di numeri o prestazioni, ma di un modello di costruzione basato su fiducia, stabilità e visione. La Roma ha scelto di blindare un ragazzo che, in pochi mesi, è diventato un simbolo silenzioso e concreto di ciò che questa squadra può e vuole diventare. Farlo restare, in un’epoca di fughe e instabilità, è un gesto da grande club. Un gesto che parla al presente, ma guarda dritto negli occhi il futuro.