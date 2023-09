Tra gli anticipi di questa quinta giornata di Serie A è ora in corso Lecce-Genoa. Al 36′ è stato espulso per doppia ammonizione il difensore dei liguri Martin. Lo spagnolo è stato costretto ad abbandonare il campo e salterà la prossima gara che è quella contro la Roma in programma giovedì 28 settembre alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris.