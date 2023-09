La grande sorpresa di questo avvio di stagione, il Lecce di D’Aversa, ha battuto per 1-0 il Genoa di Gilardino allo Stadio Comunale Via del Mare. A decidere il match è la rete di Oudin all’83’: il 10 dal limite calcia di potenza e beffa Martinez dopo una leggera deviazione di Frendrup. Vittoria fondamentale per i giallorossi momentaneamente secondi in classifica alle spalle dell’Inter.