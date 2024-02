L’Udinese vince in casa della Juventus con il risultato di 0-1. Decisiva la prima rete in Serie A del difensore argentino Lautaro Giannetti, al 25’ del primo tempo. I friulani salgono a quota 22 punti, a +3 dalla zona retrocessione. La squadra di Allegri, resta a quota 53, a -4 dall’Inter capolista e con una partita in meno.