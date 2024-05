La Juventus fallisce il primo match point per l’aritmetica qualificazione in Champions League. Infatti i bianconeri non sono riusciti a superare un’ottima Salernitana. Solo un gol di Rabiot all’inizio del recupero ha permesso alla squadra di Allegri di raggiungere il pari. Per gli ospiti è stato Pierozzi ha trovare il gol del vantaggio nel primo tempo.