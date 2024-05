Nella penultima giornata del campionato Primavera A1 si sono affrontate il Lecce e la Roma. I capitolini, passati in svantaggio per uno sfortunato errore di Marin, sono riusciti a portare il punto necessario per garantirsi aritmeticamente la semifinale dei playoff. Il gol del pareggio è stato firmato da D’Alessio su assist di Pagano. Da segnalare come Guidi abbia dovuto fare a meno di alcuni titolari, chi per squalifica e chi perché convocato da De Rossi, come Cherubini, Oliveras e Pisilli.