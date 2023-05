Big match della 37ª giornata di Serie A tra Juventus e Milan. La squadra di Pioli festeggia la qualificazione alla prossima Champions League, battendo i bianconeri per 0-1. I bianconeri partono nel migliore dei modi ma è Giroud a sancire le sorti del match al 40’. I bianconeri non sono mai riusciti a reagire allo svantaggio e hanno creato pochissimo nella ripresa. Blindato il posto in Champions per i rossoneri.