L’anticipo della sesta giornata di Serie A sorride a Max Allegri. La Juventus ha superato il Lecce, tra le sorprese di questo inizio di campionato, di misura con una rete al 57′ di Arek Milik, schierato titolare a discapito di Dusan Vlahovic. Partita ostica per Danilo e compagni che hanno dovuto faticare e non poco per trovare il vantaggio. Gol che arriva su un appoggio di Rabiot su assist di Mckennie sul quale si avventa l’attaccante polacco. I bianconeri tornano alla vittoria dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo di domenica per 4-2.