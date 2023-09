Il mercato estivo si è concluso, ma la Roma ragiona sui possibili colpi in entrata per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal quotidiano Fichajes.net, i giallorossi sarebbero interessati a Jadon Sancho, in rotta con il Manchester United. L’esterno inglese è stato messo fuori rosa da Ten Hag e un suo addio è molto probabile. Diverse le società che monitorano la situazione dell’ex Dortmund e tra queste ci sarebbe anche la Roma. Mourinho è un grande fan dell’ala dei Red Devils che tanto stupì in Germania.