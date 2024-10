La Juventus inciampa in casa in una sfida decisa da due rigori, contro il Cagliari. I bianconeri di Thiago Motta passano in vantaggio con il rigore di Vlahovic. Nel finale i sardi trovano il pareggio, nuovamente con un penalty, trasformato da Marin. Coinceicao espulso nel finale per i padroni di casa.