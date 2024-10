Vincent Candela, al termine della Mediolanum Padel Cup, ha parlato del momento della Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Serve tempo per costruire qualcosa che abbia buone fondamenta e a me spiace per il modo in cui è stato mandato via De Rossi. Bisognava lasciargli più tempo e di certo non è Juric che può cambiare tutto in due settimane. Non dipende da Juric, né da De Rossi che è stato in panchine per pochissime partite. La società deve fare una riflessione e cambiare un po’ di cose. Non vinciamo ogni anno ma la Roma è sempre la Roma. Ci sono stati un po’ di problemi, la vicenda di Dybala per esempio, oppure qualche giocatore che doveva arrivare e non è arrivato. Tutto questo alla lunga pesa sui giocatori, sul gruppo, sull’allenatore. Bisogna essere chiari”.

Su Soulé e Pisilli.

“Soulé deve semplicemente fare il salto. Ha giocato con il Frosinone e con Di Francesco un calcio tutto diverso. Deve crescere e imparare e prendersi qualche rischio: un dribbling, un passaggio offensivo. Pisilli è uno che mi piace, farà la sua strada. E’ entusiasta, cerca sempre il passaggio decisivo, va avanti e ha personalità. Spero che rimanga com’è e che non cambi perché è solo all’inizio”.