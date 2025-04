La sfida Inter-Roma, in programma inizialmente sabato 26 aprile, è stata rinviata a domenica 27 aprile a causa dei funerali di Papa Francesco, in programma appunto sabato prossimo. Non solo Inter-Roma ma anche Como-Genoa e Lazio-Parma sono state rinviate, così come tutti gli altri eventi sportivi in programma nella medesima giornata. Probabile che la gara tra i biancocelesti e la squadra di Chivu sia spostata a lunedì. Si attende comunque il comunicato ufficiale della Lega Calcio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.