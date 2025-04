La Roma, in attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, si butta già sul mercato e chiude un colpo in ottica futuro. Come riporta Relevo, Ghisolfi ha battuto la concorrenza di Real Madrid e Atletico per prendere Miguel Romero Corredera, attaccante classe 2009 del Las Rozas, club militante nella Serie C spagnola. Nonostante la giovane età, ha già debuttato in prima squadra, segnando 14 reti con la formazione giovanile Cadete A. Decisiva, per superare la concorrenza, una proposta triennale più allettante dal punto di vista economico.