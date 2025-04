Prosegue a Trigoria la preparazione della Roma in vista dell’attesa sfida contro l’Inter, in programma domenica alle 15:00 a San Siro. I giallorossi vogliono arrivare al meglio all’appuntamento con la capolista, fondamentale nella corsa a un piazzamento Champions. Dalla seduta odierna arrivano indicazioni importanti per Claudio Ranieri, alle prese con gli ultimi dubbi di formazione.

La squadra si è ritrovata questa mattina al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove si è rivisto in gruppo Saud Abdulhamid. Il terzino, già in ripresa nei giorni scorsi, ha lavorato regolarmente con i compagni, confermando il pieno recupero. Resta invece fermo Victor Nelsson: il difensore non ha ancora smaltito i problemi fisici e la sua presenza per la trasferta milanese resta altamente improbabile.

Una situazione che obbliga lo staff tecnico a valutare alternative difensive, in una partita che si preannuncia ad alta intensità contro un attacco tra i più prolifici del campionato.