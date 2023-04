Il Milan si ferma ancora in campionato. I rossoneri non vanno oltre il pari contro il Bologna di Thiago Motta, sorpresa di questa seconda parte di stagione. I Felsinei avevano trovato il vantaggio al 1′ con Sansone, bravo a sfruttare l’assist di Posch. Il pareggio arriva al 40′: Pobega sfrutta una palla vacante per scaricare un bolide che colpisce il palo e batte Skorupski. Con questo risultato la Roma può allungare sul Milan, attualmente a 53 punti proprio come i giallorossi.