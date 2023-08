La Roma non si ferma e a conclusione del ritiro in Portogallo, comincia a guardare anche in casa delle altre big. L’attaccante rossonero Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Milan Tv tra preparazione e obiettivi della nuova stagione. Tra le domande proposte dall’emittente milanista, anche una sulle possibili avversarie della Serie A 2023/24. In questo caso menzione anche per la Roma di José Mourinho che a detta del centravanti francese ha le carte in regola per insidiare la lotta allo scudetto. Le sue parole:

Lotterete per lo Scudetto?

“Per lo Scudetto ci sono 5-6 squadre, come l’anno scorso e due anni fa: Napoli, Inter, Juve, Lazio e Roma. Sarà difficile, ma siamo molto carichi”.