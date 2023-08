La Roma è impegnata questa sera contro la Farense, poi sarà di ritorno nella Capitale. Si conclude dunque il ritiro in Portogallo con il test in programma questa sera alle 20.45 (19.45 ora locale). Subito dopo i giallorossi saranno di ritorno e viaggeranno su un aereo speciale. La squadra, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà a bordo dello stesso aereo che ha portato Papa Francesco a Lisbona. Il Pontefice è arrivato proprio questa mattina in Portogallo dove condividerà con il milione di ragazzi attesi nel Paese la 37esima Giornata mondiale della Gioventù.