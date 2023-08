Gianluigi Buffon annuncia il ritiro. L’eterno numero 1 della Nazionale annuncia il ritiro. Sul suo profilo ufficiale Twitter, l’estremo difensore annuncia la fine della sua carriera al Parma, dove tutto iniziò. A 45 anni, dopo un Mondiale e tantissimi titoli tra Juventus e Psg, il portiere che detiene il record di imbattibilità in Serie A dice stop: “È tutto gente. Mi avete dato tutto, io vi ho dato tutto. L’abbiamo fatto insieme”, queste le parole ad accompagnare un video riassuntivo della carriera di uno dei migliori portieri di sempre.

That's all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023