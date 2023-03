Serie A, Fiorentina-Milan 2-1. Theo Hernández nel finale non basta, González e Jović stendono i rossoneri

L’anticipo serale del 25esimo turno di Serie A, allo Stadio Artemio Franchi, ha visto andare in scena Fiorentina e Milan, con il risultato finale di . Padroni di casa che nel primo tempo mettono molto sotto pressione i Campioni d’Italia, ma non riescono a concretizzare le azioni a favore e il risultato resta sullo 0-0. Commovente minuto di applausi al 13′, per ricordare Davide Astori, scomparso il 4 marzo di cinque anni fa. Nella ripresa, Viola avanti con il rigore trasformato dall’argentino Nicolás González, per poi chiudere con il 2-0 di Luka Jović. Troppo tardi il gol di Theo Hernández per i rossoneri, che restano a quota 47 punti, al quarto posto in Serie A.