Corriere della Sera – Reduce dalla seconda vittoria di fila nella fase a gironi della Champions League per 6-1 in casa del Galatasaray, e a punteggio pieno assieme all’Olympique Lione, la Roma femminile quinta in classifica torna in campo oggi in campionato per affrontare il Milan (quarto) al Tre Fontane (ore 16). Sconfitta per 3-2 la Lazio ieri pomeriggio in casa della Fiorentina.

Foto: [Giampiero Sposito] via [Getty Images]