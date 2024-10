Giovedì prossimo la Roma ospiterà all’Olimpico la Dinamo Kiev per la terza giornata dei gironi di Europa League. Gli ucraini dopo aver vinto il derby contro l’Obolon hanno già messo i giallorossi nel mirino. Queste le parole dell’allenatore Shovkovskyi ai canali del club: “La preparazione per la partita con la Roma la inizieremo domani (oggi, ndr) o alla vigilia, quando inizieremo ad analizzare il nostro futuro avversario, guardare come giocano. La squadra ha il suo volto, può variare a seconda delle circostanze, dell’avversario, del risultato. Ma la Dinamo rimane sempre la Dinamo, con i suoi principi base”.

Sulla trasferta della Capitale si è espresso anche difensore Taras Mykhavko: “Ho visto le partite della Roma, certo. Abbiamo guardato prima quelle di Dovbyk al suo arrivo in giallorosso, poi un po’ meno. Ora le rianalizzeremo”.

Foto via [Getty Images]