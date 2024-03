Un mese strepitoso quello di Paulo Dybala. La Joya ha messo assegno 5 reti in 3 partite nel mese di Febbraio, per non parlare di assist e ottime prestazioni. Il profilo Instagram della Serie A, ha pubblicato un post dedicato al giocatore del mese. Ad essere eletto è stato proprio Paulo Dybala, che con l’arrivo di mister De Rossi sembra aver ritrovato la serenità e la spensieratezza che da un po’ mancava.