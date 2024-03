Archiviata la straripante vittoria europea per 4-0 sul Brighton, per la Roma è già tempo di pensare al campionato. I giallorossi saranno ospiti della Fiorentina all’Artemio Franchi per la 28esima giornata di Serie A. Il match sarà importante soprattutto in chiave corsa Champions League, con la Viola attualmente a -5 dalla squadra di De Rossi e con il Bologna a +4 dai giallorossi che affronterà la capolista Inter. De Rossi non terrà la consueta conferenza stampa pre gara, non per qualche speciale motivo ma per la vicinanza tra i due impegni di coppa e campioanto, una scelta già effettuata in passato.