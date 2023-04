Serie A, comunicate le date e gli orari di Bologna-Roma e Roma-Salernitana

Attraverso un comunicato sul proprio sito, la Lega Calcio Serie A ha reso ufficiali le date degli anticipi e dei posticipi della 35esima e 36esima giornata di Campionato. Entrambe le sfide in cui sarà impegnata la Roma saranno trasmesse su Dazn, ecco le date ufficiali:

35ª GIORNATA

Domenica 14 maggio 2023 ore 18:00

Bologna-Roma

36ª GIORNATA

Lunedì 22 maggio 2023 ore 18:30*

Roma-Salernitana

*In base all’andamento della competizione UEFA Europa League, la gara Roma-Salernitana potrà essere programmata lunedì 22 maggio 2023 con inizio alle ore 20:45 e la gara Empoli-Juventus martedì 23 maggio 2023 con inizio alle ore 20:45. In ogni caso la gara della società AS Roma si disputerà lunedì 22 maggio 2023 per consentire l’organizzazione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa programmata per mercoledì 24 maggio 2023 alle ore 21:00.