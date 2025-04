La Repubblica (M. Juric) – Domenica Soulé, diventato titolare della Roma, ritroverà i bianconeri per la quarta volta in carriera. Stavolta all’Olimpico può esserci la sua notte. Quella della consacrazione. Arrivato in estate per 30 milioni di euro, è l’ala destra che De Rossi ha scelto per il suo 4-3-3. Ma la confusione societaria sul mercato e gli equivoci tattici sul ruolo lo penalizzano.

De Rossi non ha il tempo di plasmarlo. Juric lo mette in disparte. Ranieri decide di lavorarci, tatticamente e psicologicamente. La trasformazione prende forma. L’infortunio di Dybala gli spalanca le porte. Otto finali per prendersi definitivamente la Roma nei prossimi anni. A prescindere dal nuovo allenatore.