In Spagna ne sono sicuri: la Roma punta forte Christian Mosquera, centrale classe 2004 del Valencia. Come riporta il Corriere dello Sport, Ghisolfi già avrebbe preso contatti con l’entourage per cercare di convincerlo.

Mosquera ha il contratto in scadenza nel 2026, con valutazione di 20 milioni. Cifra, questa, trattabile proprio per la scadenza del contratto vicina. Il difensore è ormai un pilastro del Valencia, oltre che della nazionale spagnola Under 21 e già a gennaio era stato accostato a diversi club italiani.