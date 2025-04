Mario Hermoso vorrebbe proseguire la sua avventura in Germania, al Leverkusen, dove attualmente è in prestito. Il difensore di proprietà della Roma, come riporta Nicolò Schira, ha espresso la sua volontà a restare con le aspirine anche la prossima stagione.

Il Leverkusen, però, non ha un’opzione di acquisto e a giugno, a prescindere da quello che sarà, Hermoso ritornerà a Roma. Sono attesi colloqui nelle prossime settimane per cercare una nuova soluzione, anche se poi il nuovo allenatore della Roma avrà voce in capitolo sul futuro del centrale spagnolo.