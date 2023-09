L’anticipo di domenica della quarta giornata di Serie A finisce in parità. Cagliari e Udinese infatti non vanno oltre il pari all’Unipol Domus. Partita caratterizzata da poche occasioni e poche trame. Squadre simili nel gioco e nel modulo, che sfruttano poco le occasioni create. La più grande capita sui piedi di Lucca bravo a liberarsi in area: Radunovic decisivo con una parata super nell’area piccola. Con questo risultato la squadra di Ranieri si porta a 2 punti in classifica. L’Udinese invece raccoglie 3 punti.