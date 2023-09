Domenica 17 settembre è in programma alle 20:45 Roma-Empoli, quarta giornata di campionato. Lo stadio sarà ancora una volta sold out, con la solita cornice di pubblico da brividi per spingere la squadra.

Servirà l’apporto di tutti per vincere e mettere tre punti fondamentali in classifica. Giochiamola insieme. Noi tutti sugli spalti e i nostri calciatori sul terreno di gioco. Forza Roma!

Gli orari

Come detto, lo stadio è esaurito. Sono attesi oltre 60mila tifosi sugli spalti. Potete sempre consultare la pagina biglietti per vedere se qualche Abbonato Plus avesse rimesso in vendita il proprio posto per questa gara.

I cancelli dello Stadio apriranno alle 18:15. Ricordiamo che l’ideale è arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.

Chi avesse bisogno di supporto può rivolgersi al punto assistenza su viale delle Olimpiadi dalle 16.45 o al Call Center AS Roma: è attivo al telefono (06.89386000), per mail (callcenter@asroma.it) o tramite form.