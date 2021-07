Schick, futuro in Premier? La Serie A si deve mangiare le mani

La Gazzetta dello Sport – Patrik Schick è il capocannoniere di Euro2020, chi l’avrebbe mai detto? A 25 anni ne ha già passate tante. L’arrivo in Italia da giovanissimo, una stagione importante alla Sampdoria e poi quella sfida tra Juventus e Roma per una quotazione da 40 milioni di euro. Tutto in pochi mesi, con tante polemiche compresa una visita medica con la Juve con molte ombre. Ma la Serie A non ha conosciuto il vero Schick, visto che con la maglia della Roma non ha mai incantanto. Chi si morde di più le mani? In cima alle occasioni mancate c’è sicuramente il Lipsia che un anno fa poteva riscattarlo per 28 milioni.

Invece ora è del Bayer Leverkusen. Ora un ritorno in Italia è difficile, mentre ci può essere il salto in Premier League. Diciamo che la sua valutazione è ancora intorno a 40 milioni. Singolare che il Lipsia abbia deciso di spendere 25 per André Silva. Per il futuro hanno ottime referenze di lui all’Everton che è a caccia di nuovi gol. La pista più intrigante è quella che porta al Tottenham alle prese col caso Kane.