Scatto Zaniolo, luce nel buio

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Il regalo più dolce che la Roma si potesse aspettare in questo grigio finale di stagione, tra tormenti per il presente e preoccupazioni per il futuro. Nicolò Zaniolo è stato il primo cambio utilizzato da Fonseca nel secondo tempo a Napoli, al posto del coetaneo Kluivert. A sei mesi dalla rottura del ginocchio, con pochi allenamenti veri nelle gambe, Zaniolo ha giocato quasi mezz’ora, senza poter incidere più di tanto contro Koulibaly. Promette scintille per le prossime settimane, soprattutto in vista dell’Europa League visto che l’Uefa riaprirà le liste. “Nicolò è andato bene, ora deve lavorare per ritrovare la migliore condizione” ha dichiarato il padre Igor. Non è bastato alla Roma per evitare un altro risultato negativo, ma ha trasmesso segnali di ottima tenuta fisica.