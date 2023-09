Il Messaggero (S. Carina) – La sola presenza di Lukaku manda in tilt Walukiewicz che rinviando tocca maldestramente con il braccio la palla. Dal dischetto Dibatta non perdona. E il biglietto da visita della coppia dei sogni che nella prima gara giocata insieme si regala 3 gol, una traversa e un assist poi trasformato in rete dallo sciagurato rinvio di Bereszynski su Grassi per anticipare l’inserimento di Cristante. Se questo è il buon-giorno, ci sarà da divertirsi.

Alla vigilia sembravano fatti per giocare insieme: la prima con l’Empoli non ha fatto che confermarlo. La rincorsa della Roma è partita. Iniziato il torneo con l’handicap, ora dopo la vittoria di domenica la zona Champions è tornata a tiro. Si, perché Lukaku e Dybala hanno qualità e numeri per prendere per mano la Roma e farla tornare nella competizione regina per club. Fondamentale all’alba del nuovo format che regalerà più partite e quindi più soldi, acuendo la distanza tra chi la gioca e chi resta a guardare. Meglio dei romanisti, quindi, ci sono soltanto Osimhen-Kvara (0,52) con il georgiano però in crisi (non segna da marzo) e l’atipico tandem Thuram-Lautaro Martinez (0,47) che andrà comunque verificato nel proseguo del campionato, visto che il francese ex Monchengladbach è appena arrivato.

E la coppia che fa segnare e sognare la Roma di oggi, al terzo anno romanista di Mourinho. Si integrano alla perfezione: classe, agilità e potenza. Se si hanno ancora dei dubbi, per informazioni chiedere all’Empoli.