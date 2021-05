Sampdoria-Roma, Pellegrini non è partito con la squadra: presto sarà di nuovo papà

Pellegrini non ha raggiunto Genova insieme ai compagni: la moglie infatti sta per partorire e quindi, come riporta Roberto Maida con un tweet, è rimasto nella Capitale. Se Thomas, questo il nome del bambino, nascerà in un orario consono, allora il capitano della Roma potrà partire e raggiungere la squadra impegnata in campionato.

