Sampdoria, Ranieri: “Abbiamo messo la Roma in difficoltà, ma giochi sempre contro una delle candidate allo scudetto”

La Serie A è pronta a tornare in campo. Domani 6 gennaio si disputerà la sedicesima giornata di campionato, con la Roma che affronterà il Crotone allo stadio Ezio Scida. La Sampdoria, precedente avversaria dei giallorossi, affronterà invece l’Inter, secondo in classifica proprio davanti alla squadra allenata da Fonseca. Il tecnico dei blucerchiati, Claudio Ranieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita, parlando anche della sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

“Sarà una partita bella e difficile. Faremo come a Roma: cercheremo di vincere e se poi ci sarà il colpo di un gran campione gli faremo i complimenti. Voglio sempre che le mie squadre scendano in campo con l’obiettivo di provare a vincere. Da Roma sono tornato con le certezze che la squadra è in ottima condizione fisica, mentale e di forma. Sono soddisfatto della prestazione. Abbiamo sbagliato sicuramente delle giocate e dei passaggi che potevano avere miglior esito, ma giochi sempre contro una delle candidate allo scudetto o una squadra che sta lottando per entrare in Champions League. E’ terza in campionato, per cui dobbiamo considerare la forza dell’avversario. Difensivamente però abbiamo fatto una grande partita, perché abbiamo lasciato alla Roma pochissimo. La squadra ha lottato, abbiamo vinto tantissime seconde palle e li abbiamo messi in difficoltà: sono tutte cose positive”.