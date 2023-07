Candreva ha rilasciato una lunga intervista all’ANSA dove fa il punto su ritiro della Salernitana, la squadra che affronterà la Roma nella prima giornata di campionato. Ecco alcune delle sue parole: “In questa prima fase di preparazione stiamo lavorando dove abbiamo interrotto lo scorso anno. Mancano ancora dei compagni e qualcuno è arrivato nelle ultime ore quindi abbiamo ancora tanto lavoro da fare”. Così Antonio Candreva, centrocampista della Salernitana, ha parlato dal ritiro di Rivisondoli (L’Aquila). “Personalmente – ha aggiunto – affronto ogni ritiro come se fosse il primo con entusiasmo e voglia di aiutare i compagni. Le motivazioni si trovano nel migliorarsi nel lavoro che facciamo. L’obiettivo personale non esiste, viene sempre prima la squadra”. Candreva, che è uno dei veterani del gruppo granata, ha spiegato che “la serie A è un campionato difficile, dobbiamo prepararci bene perché tutte le squadre sono difficili da affrontare. Vogliamo farci trovare pronti per giocare su tutti i campi con la nostra identità. Sappiamo quello che vogliamo e dobbiamo fare. Non dobbiamo mai perdere entusiasmo e umiltà. In serie A non ci sono partite facili, dobbiamo affrontarle tutte con la giusta umiltà e determinazione perché si può vincere e perdere contro chiunque. Inizieremo con la trasferta di Roma che sarà sicuramente difficile ma ci faremo trovare pronti“