Il mercato sta entrando sempre più nel vivo, oltre alle chiacchierate operazioni in entrata, la Roma è ancora attiva sul fronte uscite. Infatti come riporta Filippo Biafora de Il Tempo, il Westerlo è pronto a presentare una nuova offerta per Bryan Raynolds di circa 3,5 milioni di euro più il 20% della futura rivendita. Il giocatore ha già da tempo l’accordo con il club belga, dove ha disputato l’ultima stagione in prestito. Adesso spetterà al club giallorosso decidere se accettare o meno.