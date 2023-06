Nell’articolo si legge del rapporto pericoloso tra il tifo e Mourinho. Perché?

“Perché a volte quando si è troppo in sintonia si può diventare un po’ “tossici”, ad esempio io sono convinto che lui abbia ecceduto dopo la finale e qualcuno debole te lo porti dietro. A volte bisogna anche rendersi conto del ruolo che si ricopre e del tipo di influenza che si può avere su persone un po’ più fragili”.

Succedeva anche all’Inter?

“Io seguivo l’Inter quando c’era lui e non mi dici nulla di nuovo. C’è un amore viscerale a Roma per lui, è così e questa visibilità che per voi è positiva per altri è negativa ma è una cosa nomale. Accade a tutte le squadre, purtroppo il calcio è così, è un problema tribù ed è difficile trovare lucidità in queste analisi. Mourinho è un personaggio straordinario che nella sua tribù crea tanti amori e in quelle contro tanti odi anche se non dovrebbe essere così”.