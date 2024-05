Leggo (F. Balzani) – A Trigoria si respira aria di cambiamento e nei primi pensieri di mercato di De Rossi c’è la rivoluzione delle fasce. L’allenatore ha già ribadito di voler giocatori in grado di creare superiorità numerica e ne se occuperà il nuovo ds (probabilmente Ghisolfi), che potrebbe essere affiancato anche da un dirigente di campo (Burdisso): Karsdorp, Celik, Kristensen e Spinazzola lasceranno la Capitale, mentre l’unico destinato a restare è Angelino, il quale dovrebbe essere riscattato per 5 milioni. In entrata De Rossi si aspetta quattro arrivi e tra i profili valutati per il ruolo di terzino destro piace Gendrey del Lecce. Per quanto riguarda gli esterni offensivi, il sogno è Chiesa: il classe ’97 gradisce l’interesse, ma darà la priorità all’eventuale rinnovo con la Juventus.