La Roma inizierà a preparare a prossima stagione incontrandosi a Trigoria tra l’8 e il 10 di luglio, mentre i convocati nelle rispettive Nazionali, tra il 15 ed il 20. Una prima parte di ritiro verrà svolta al centro sportivo Fulvio Bernardini, per ora non sono previste altre località in cui i giallorossi svolgeranno la preparazione. Dal 23 luglio al 2 agosto, la squadra sarà impegnata con la tournee in Asia. Eventuali amichevoli ancora da definire, confermata la sfida con il Tottenham a Singapore del 26 luglio. Il 20 agosto si riprenderà con il campionato di Serie A.