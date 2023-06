Non solo Carles Perez, un’altra ala torna nella Capitale, ma solo temporaneamente. Justin Kluivert, di ritorno dal prestito al Valencia, dovrebbe essere rimesso sul mercato. L’obiettivo di Tiago Pinto è quello di monetizzare più possibile per avere un tesoretto per il mercato. L’esterno olandese sembrerebbe avere sirene dalla Premier League, con il Bournemouth che guarda interessato la situazione. Lo riporta Nicolò Schira.

#ASRoma working to sell Justin #Kluivert and Carles #Perez. #Bournemouth have shown interest in the dutch winger, while the spanish player would like to stay at #CeltaVigo, but #Getafe have made a best bid to #Roma for him. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2023