Saelemaekers, calciatore della Roma, ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Genoa. Queste le sue parole:

SAELEMAEKERS A DAZN

Vuoi dimostrare la tua importanza tattica a questa squadra?

È vero, col direttore e col mister ho sentito subito fiducia. Loro avevano bisogno di me e io della Roma per continuare sui livelli dell’anno con il Bologna, un anno importante per me. È vero che sono disposto a dare tutto per aiutare la squadra e riportare la Roma dove deve essere.

Hummels e Hermoso?

Sono molto tosti in allenamento, entrano forte e quindi ci fa essere dentro l’allenamento come in partita. Loro hanno questa esperienza di dare tutto come in partita ed è molto importante per il gruppo.