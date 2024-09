Daniele De Rossi ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro il Genoa. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso:

DE ROSSI A DAZN

Le scelte in difesa? Hermoso ha bisogno di tempo?

Onestamente ha bisogno di poco tempo, è pronto. Metterlo dall’inizio vuol dire avere un cambio assicurato e non so come poteva reagire. Entrerà a partita in corso e ci darà una mano, come Hummels. Abbiamo giocato parecchie volte a 3 e sono fiducioso. Magari farli esordire in casa poteva essere la cosa migliore.

Oggi Roma a trazione anteriore? Con due quinti così offensivi?

Si, il Genoa fa giocare nella propria metà campo, ma dobbiamo essere bravi a non perdere palla, loro giocano tanto verticali e diretti. Gioca Ekuban che ha grande esplosività. A me giocare con i quinti aperti piace, soprattutto se sono offensivi. Ma anche giocare con quinti che sono terzini, quando incontri squadre più pericolose. Pensavo fosse giusto dare minuti a El Shaarawy, che magari in allenamento prima stava faticando, ma ora sta mostrando segni di grande crescita. Quindi sono contento di questa scelta.

Le parole di Totti in settimana?

Le parole fanno rumore sempre, specie a Roma. Quando parla uno come lui si girano tutti. Oggi pensiamo alla partita. Vorrei sottolineare di quando ha detto che per me darebbe un braccio, io lo farei e ho sempre fatto altrettanto per lui. Oggi ci concentriamo sul campionato e sul calcio.