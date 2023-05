L’ex presidentessa della Roma Rosella Sensi, dopo Tirana, sarà pronta a tifare i giallorossi anche a Budapest. La finale andrà in scena il 31 maggio alla Puskas Arena, e attraverso i propri profili social l’ex presidentessa ha voluto ringraziare i Friedkin e tutta la società per l’invito. Queste le sue parole: “Ci risiamo! Dopo Tirana sarò in tribuna a tifare Roma anche a Budapest dove ci si gioca un’altra finale storica contro il Siviglia. Ringrazio ancora una volta i Friedkin e tutta la società per avermi invitata a vivere un’altra notte emozionante. Forza Roma!”