Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, ha messo a segno il suo primo gol con la maglia giallorossa e ha parlato nel post partita della sfida contro il Venezia. Queste le sue parole:

PISILLI A DAZN

Primo gol?

Un sogno che si avvera, tutto ciò che un romano e romanista sogna da bambino. Sono contentissimo.

Anche un gavettone?

Sì, il primo pensiero è andare a festeggiare con tutta la squadra, quindi è per questo che ho corso verso di loro.

Hai compito da poco 20 anni, un regalo?

Sì, è stato un regalo in ritardo.

Com’è giocare con Cristante?

Un onore, imparo sempre dai più grandi e mi piace rubare in allenamento dei piccoli dettagli da loro, è importante per migliorare.

Come festeggi stasera?

Lo dedico alla famiglia, alla squadra, però non farò nulla di troppo perché domani ci alleniamo e non ho modo di fare tardi.

Non festeggi con i compagni?

Lo faremo quando avremo più tempo.