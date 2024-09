Bryan Cristante, centrocampista della Roma, si è reso protagonista di un gol nel match contro il Venezia. Queste le sue parole:

CRISTANTE A DAZN

Cosa significa per te il gol?

Significa che siamo riusciti a portare a casa la partita, era importante ed è stata tosta. Abbiamo fatto bene in certi tratti e la sconfitta non la meritavamo, il gol è stato importante per riaprirla e l’abbiamo portata a casa.

Roma giù di ritmo?

Loro sono un’ottima squadra con un allenatore forte che la prepara sempre bene, ma come ho detto per certi tratti è stata dominata, poi in alcuni momenti avevamo difficoltà però è andata bene.