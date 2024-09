Pagine Romaniste – Archiviato il pareggio europeo contro l’Athletic Bilbao per la Roma è già tempo di tornare in campo. Alle ore 15 all’Olimpico arriva il Venezia dell’ex Eusebio Di Francesco, e i giallorossi andranno alla caccia del secondo successo stagionale. Per l’occasione mister Juric dovrebbe far riposare Dybala, che ha rimediato un affaticamento al flessore nella gara di giovedì contro gli spagnoli ma che sarà a disposizione. Confermato Angeliño, tra i migliori della sfida di Europa League. Sulla stessa fascia torna El Shaarawy, mentre è aperto il ballottaggio a centrocampo: ad avere la meglio dovrebbero essere Cristante e Koné, con Pisilli che siederà in panchina insieme a Paredes. Anche Baldanzi non partirà titolare. Alle spalle di Dovbyk ci saranno Pellegrini e Soulé.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.

TUTTOSPORT (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

Foto: Done_art10