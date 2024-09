Il tecnico giallorosso, Ivan Juric, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida con il Venezia. Queste le sue dichiarazioni:

Soulé mossa a sorpresa?

No, è un ragazzo molto giovane, ma abbiamo fiducia in lui. Siamo convinti che possa fare molto bene.

A che punto siamo nel vedere la tua mentalità in questa squadra?

Per noi oggi è una prova importante, perché abbiamo giocato giovedì sera. Vogliamo ripetere queste partite, dove ho visto già tante cose positive.

Cosa ti impensierisce del Venezia?

Giocano bene a calcio, come tutte le squadre di Di Francesco. Muove bene la palla ed è aggressiva.

Kone con Cristante?

Ha un po’ di tutto, forza, gamba e tecnica. Con il Bilbao anche tatticamente mi è piaciuto molto, è stata una bella sorpresa per me. Bisogna lavorare molto con lui, però ha grande prospettiva, come Pisilli.